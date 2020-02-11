Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a güzel haber!

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'ın başına getirilen Abdullah Avcı, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Başkan Çebi yönetiminin görevine son verdiği tecrübeli teknik direktör ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından görevine son verilen Abdullah Avcı'nın ismi son günlerde Azerbaycan Milli Takımı için sıkça anılıyor. Bu habere en çok sevinenlerden biri de Beşiktaş. İşte detaylar...

Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Abdullah Avcı ile bizzat görüşen Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, deneyimli teknik adamı ikna turlarını sürdürüyor.

56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun ısrarcı tutumuna önümüzdeki günlerde yanıt vermesi bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın Azerbaycan Futbol Federasyonu ile anlaşarak milli takımın başına geçmesi en çok Beşiktaş'ı sevindirecek.

Siyah beyazlı ekibin deneyimli teknik adamla uzlaşmaya vardığı fesih şartlarına göre; Beşiktaş, yeni bir takımla anlaşana dek Abdullah Avcı'ya her ay 1 milyon TL ödemekle yükümlü.

Abdullah Avcı'nın Azerbaycan milli takımının başına geçmesi durumunda siyah beyazlı kulüp aylık 1 milyon TL'lik ödemeden kurtulacak.