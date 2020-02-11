İlker Başbuğ’un manidar “FETÖ” çıkışı! Uzman isimler süreci A Haber’e değerlendirdi

CIA'in gölge kuruluşu tarafından darbe iması yapılması ve ardından İlker Başbuğ'un zamanlaması manidar "FETÖ" çıkışı ülke gündemine oturdu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 2009'da Meclis'ten geçen, "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan" yasa değişikliğini hatırlatmış ve Meclis’in iradesiyle yasalaşan teklifin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığı imasında bulunmuştu. TBMM'yi hedef alan bu sözler üzerine Başkan Erdoğan'ın da çağrısıyla AK Partili 6 vekil avukatları aracılığıyla İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu konular hakkında A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve SETA Hukuk Direktörü Cem Duran Uzun değerlendirmelerde bulundu.