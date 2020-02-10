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Son dakika: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'de koronavirüs (coronavirüs) açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberi… 'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 900'ü aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili Çin Devlet Başkanı önemli açıklamalarda bulundu. , "Durum hala ciddiyetini koruyor" dedi ve daha kararlı önlemler alacaklarını duyurdu.

SON DAKİKA HABERi: Devlet Başkanı , devlet televizyonuna koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çin'de koronavirüs nedeniyle büyük ölçekli işten çıkarmaların önleneceğini söyleyen Jinping, koronavirüse karşı savaşı kazanacaklarını da belirtti.

İşte Şi Cinping'in açıklamalarından satırbaşları;

Yeni tip coronavirüsü salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor.
Çin muhakkak ki virüs salgınını yenmeyi başaracaktır.
Hubei şehrinde virüs salgınını durdurmaya yönelik daha kararlı önlemler alacağız.
Çin, 2020 yılı ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeye devam edecek..

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