Son dakika: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'de koronavirüs (coronavirüs) açıklaması

Son dakika haberi… Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 900'ü aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önemli açıklamalarda bulundu. Şi Jinping, "Durum hala ciddiyetini koruyor" dedi ve daha kararlı önlemler alacaklarını duyurdu.

SON DAKİKA HABERi: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet televizyonuna koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Çin'de koronavirüs nedeniyle büyük ölçekli işten çıkarmaların önleneceğini söyleyen Jinping, koronavirüse karşı savaşı kazanacaklarını da belirtti.

İşte Şi Cinping'in açıklamalarından satırbaşları;



Yeni tip coronavirüsü salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor.

Çin muhakkak ki virüs salgınını yenmeyi başaracaktır.

Hubei şehrinde virüs salgınını durdurmaya yönelik daha kararlı önlemler alacağız.

Çin, 2020 yılı ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeye devam edecek..