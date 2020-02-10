Çin'den gelen öğrenci hastalanınca Mersin'de koronavirüs paniği yaşandı
Mersin'de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve Çin'den geldiği öğrenilen öğrenci koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı. Genel sağlık durumu iyi olan öğrencinin sonuçları, kesin tanı için Ankara'ya gönderildi.
Mersine Çin'den gelen E.K. (22) yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı.
GÖZLEM ALTINA ALINDI
Çin'de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksel ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak'ta öğrenim gördüğü Çin'den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alındı.
VİRAL ENFEKSİYON TANISI
Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan E.K.'nin tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.
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