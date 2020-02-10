CHP'li Yalova Belediyesi'nde 22 milyonluk vurgun! Ekipler "Belediye" binasında incelemede...
Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığına yönelik soruşturmada Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, saat 160.00 itibariyle Yalova Belediyesi’nde inceleme yapıyor.
Yalova'daki soruşturmada tutuklanan müteahhit Bekir Bilgi, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in kendisine 32 kalemde 1 milyon 20 bin lira ödediğini doğruladı. Bu olaydan sonra CHP'li Yalova Belediyesi'nde 22 milyonluk vurgun gözler önüne serildi.
EKİPLER BELEDİYE BİNASINDA
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Yalova Belediyesi'nde inceleme yapıyor.
22 MİLYONLUK VURGUN
Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, belediye kasasından 22 milyon lira kaçırdığı ifade ediliyor.
MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgin'in tutuklandığı kaydedildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürü Şenya Kaş'ı görevden aldığı bildirildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARDI
Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi alıp kaçırdığı ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin belediye hesaplarında açığı tespit etmesinin ardından Reşat Elgin'in 3 gündür Yalova Belediyesi'ne gelmediği ifade ediliyor.
YALOVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ BÖLÜMÜ'NÜN IŞIKLARI GEÇ SAATLERE KADAR AÇIKTI!
Reşat Elgin'in; 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde belediye otoparkından çıkış yaptığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Yalova Belediyesi'nin 2. katında bulunan Hukuk İşleri Bölümü'nün ışıklarının 6 Şubat gecesi açık olması, 'Belediye delil mi karartıyor?' sorularını gündeme getirdi.
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