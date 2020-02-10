10 Şubat 2020, Pazartesi
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CHP'li Yalova Belediyesi'nde 22 milyonluk vurgun! Ekipler "Belediye" binasında incelemede...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
CHP'Lİ BELEDİYEDE 22 MİLYONLUK VURGUN! EKİPLER İNCELEMEDE...

Mali Hizmetler Müdürlüğü ve 'in, Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığına yönelik soruşturmada Kaçakçılık ve ekipleri, saat 160.00 itibariyle Yalova Belediyesi’nde inceleme yapıyor.

'daki soruşturmada tutuklanan müteahhit Bekir Bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve 'in kendisine 32 kalemde 1 milyon 20 bin lira ödediğini doğruladı. Bu olaydan sonra 'li Yalova Belediyesi'nde 22 milyonluk vurgun gözler önüne serildi.

EKİPLER BELEDİYE BİNASINDA

Kaçakçılık ve ekipleri, Yalova Belediyesi'nde inceleme yapıyor.

22 MİLYONLUK VURGUN

Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, belediye kasasından 22 milyon lira kaçırdığı ifade ediliyor.

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı YALOVA BELEDİYESİ’NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! TUTUKLANDI

MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgin'in tutuklandığı kaydedildi. Yalova Belediye Başkanı 'ın, Mali Hizmetler Müdürü Şenya Kaş'ı görevden aldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARDI

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi alıp kaçırdığı ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin belediye hesaplarında açığı tespit etmesinin ardından Reşat Elgin'in 3 gündür Yalova Belediyesi'ne gelmediği ifade ediliyor.

Son dakika: Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı SON DAKİKA: YALOVA BELEDİYESİ’NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! TUTUKLANDI

YALOVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ BÖLÜMÜ'NÜN IŞIKLARI GEÇ SAATLERE KADAR AÇIKTI!

Reşat Elgin'in; 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde belediye otoparkından çıkış yaptığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Yalova Belediyesi'nin 2. katında bulunan Hukuk İşleri Bölümü'nün ışıklarının 6 Şubat gecesi açık olması, 'Belediye delil mi karartıyor?' sorularını gündeme getirdi.

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk olayı derinleşiyor! Reşat Elgin, müteahhide 'paraları yazıhaneye bırak' demiş YALOVA BELEDİYESİ’NDEKİ YOLSUZLUK OLAYI DERİNLEŞİYOR! REŞAT ELGİN, MÜTEAHHİDE 'PARALARI YAZIHANEYE BIRAK' DEMİŞ

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