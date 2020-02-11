CHP'li İBB zamlara doymadı! Deniz ulaşımına yüzde 100 zam yapıldığı ortaya çıktı

“Hayatı ucuzlatacağız” sloganıyla vatandaşı kandıran ve göreve başladığı günden beri zam yapmaktan başka icraati olmayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Adalar'a yönelik deniz ulaşımına da gizli zam yaptığı ortaya çıktı. Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar'a ulaşım ücreti 5.20 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu ulaşıma getirilen yüzde 35'lik zammın ardından Adalar'a yönelik deniz ulaşımına da yüzde 100 zam yapıldığı ortaya çıktı. Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar'a ulaşım ücreti 5.20 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de (İDO) UKOME kararı sonrası yeni fiyat tarifesini yürürlüğe koydu. İDO'nun Bostancı Kabataş tam taşıma ücreti 11 TL'den 15 TL'ye çıktı.

PROTESTO EDİLDİ

Havalimanlarına giden otobüsler için alınan ücret ise 5.20'den 7 TL'ye yükseltildi. Ulaşım zammı öğrencileri de sıkıntıya soktu. Günde 4/5 defa kullanıldığında aktarma zamlarıyla birlikte büyük yol masrafı çıkıyor. Zamlar vatandaşın tepkisini çekti. Mecidiyeköy metrobüs durağına toplanan bir grup, İBB'nin fahiş toplu ulaşım zammını protesto etti.

İSTANBULKART AKTARMA SİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ

Troller zammın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönetimindeki Marmaray'da yapıldığını ileri sürdü. Oysa CHP yönetimindeki UKOME İstanbul'da bağlayıcı kuruluş olması nedeniyle fiyat artışı Marmaray'da da yaşanmış oldu. Ancak harekete geçen bakanlık UKOME kararı sonrasında Marmaray'da bir dizi düzenlemeye gitti. Marmaray da İstanbul genelinde uygulanan İstanbulkart aktarma sistemine dâhil edildi. Böylece vatandaşın aktarmada daha az ödeme yapması sağlanmış oldu.