CHP işçi kıyımında işsizlik maaşına bile göz dikti
CHP işçi kıyımına Mersin'de de devam ediyor. İstanbul'daki işçi kıyımının ardından Mersin'de yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. CHP'nin mağdur ettiği, kendi yakan işçi hem tazminatsız kovulduğunu hem de işsizlik maaşı hakkının elinden alındığını açıkladı.
CHP'li belediyenin tazminatsız işten çıkardığı işçi kendini yaktı. Yaralı kurtulan işçi, "İşsizlik maaşını dahi almam engellenerek işten çıkarıldım. İkizlerime mama ve bez alamıyorum" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye'sinde çalışırken, tazminatsız olarak kovulduğu için kendisini yakan 32 yaşındaki belediye işçisi Ahmet Şenol Bakır SABAH'a konuştu.
İŞSİZLİK MAAŞI SKANDALI
Bakır, başkanın özel kalem müdürünün şoförü olarak çalışırken, seçimlerden sonra CHP'li Vahap Seçer'in Büyükşehir belediye Başkanlığını kazanmasıyla "performans" bahanesiyle tazminatsız olarak kovulduğunu söyledi. Çalıştığı dönemde aldığı 2 bin 400 lira maaşın 900 lirasını kiraya vermesine rağmen, ikizleri Güneş ve Güney'in verdiği mutlulukla hayata sımsıkı sarıldığını söyleyen Bakır, çocuklarına bakamaz hale geldiğini dile getirdi.
Yaşadığı depresyon sonucu geçen Cumartesi günü Tarsus Belediyesinin önünde, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendisini ateşe veren Bakır, boynunda ve vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluştuğunu söylerken, "İşsizlik maaşını almam dahi engellenerek 29'uncu maddeden çıkarıldım. Başkan Seçer'le görüştüğümde bana 'seni çıkaracağım ki, senin yerine başkalarını alayım' dedi. İşsiz kalınca psikolojim bozuldu. İkizlerime mama ve bez alamıyorum. Hastalandıklarında da sigortam olmadığı için hastaneye götüremiyordum. Çok çaresiz kalmıştım. Bir baba çocuklarına mama alamıyorsa yaşamasın. Ben bu çocukları nasıl besleyeyim, nasıl büyüteyim? Seçimden önce gelip, 'kesinlikle belediyede işçi çıkarmayacağız. Çalışanların ekmeğiyle oynamayacağız' dediler. Ben sadece iş istiyorum. Buzdolabımız bomboş. Ev sahibim, Belediye Başkanından daha insaflı çıktı. İşsiz olduğum için kira almıyor" dedi.
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