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Son dakika: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU BAŞLADI

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 " başlatıldı. İçişleri açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 " başlatıldı.
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU BAŞLADI

DEV OPERASYON

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanının arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel, 95 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başladı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU BAŞLADI



"VATANDAŞLARIN DESTEĞİ İLE BAŞARIYLA SÜRÜYOR"

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.



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