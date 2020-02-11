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Başkan Erdoğan'ın sorduğu Ordu sahildeki 17 katlı binanın akıbeti belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
ERDOĞAN'IN SORDUĞU BİNANIN AKIBETİ BELLİ OLDU

Başkan ’ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu ’da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Başkan 'ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu binanın yıkımı için yıkım kararı verdi. Karar üzerine Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi.

Başkan Erdoğan Ordu'daki 17 katlı binayı sordu: O bina daha yıkılmadı mı? BAŞKAN ERDOĞAN ORDU'DAKİ 17 KATLI BİNAYI SORDU: O BİNA DAHA YIKILMADI MI?

HALK YIKILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI DÜZENLEMİŞTİ

2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'nci kata kadar ulaşıldı.

Halk tarafından büyük tepki alan projenin iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kayıtsız kalmadı. Bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatına karşı mücadele başlatan Başkan Güler, ilk olarak Belediye Meclisini topladı.

Başkan Erdoğan Ordu'daki 17 katlı binayı sordu: O bina daha yıkılmadı mı? BAŞKAN ERDOĞAN ORDU'DAKİ 17 KATLI BİNAYI SORDU: O BİNA DAHA YIKILMADI MI?

ÜÇ AYRI DAVA AÇTI

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti. İptal kararının ardından konu mahkemelere taşındı. Projeyi hayata geçiren İntaya-Köksal İnşaat-Özmen İnşaat yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için üç ayrı dava açtı. Yargı konsorsiyumun lehine karar verirken, Ordu Büyükşehir Belediyesinin istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu da reddedildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine Mahkemesine başvurdu. Konuyu görüşen Ordu İdare Mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi.

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