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Suriye sınırında askeri hareketlilik!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020
SURİYE SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK!

sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi. Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.

'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı () geldi.

ZPT'lerin ihtiyaç halinde sınırdaki birliklere gönderileceği belirtildi.

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