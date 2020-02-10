Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı odası görüntülendi

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 102 yıl geçti. Türk milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. II. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı ve hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi.

II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefatına kadar dışarıya adım atmayarak, hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki yatak odası ile çalışma odası ve banyosu görüntülendi.

ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR BURADA YAŞADI

II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı.

ÇALIŞMA ODASI GÖRÜNTÜLENDİ

1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. Abdülhamid Han altı yıl sonra hayatını kaybetti. Abdülhamid Han'ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. Odanın Sultan Abdülhamid Han'ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü.