Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı odası görüntülendi
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 102 yıl geçti. Türk milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. II. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı ve hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi.
II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefatına kadar dışarıya adım atmayarak, hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki yatak odası ile çalışma odası ve banyosu görüntülendi.
ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR BURADA YAŞADI
II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı.
ÇALIŞMA ODASI GÖRÜNTÜLENDİ
1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. Abdülhamid Han altı yıl sonra hayatını kaybetti. Abdülhamid Han'ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. Odanın Sultan Abdülhamid Han'ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İBB'den bir zam daha!
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Mardin'de PKK operasyonu! Lav silahı ele geçirildi
- Kadir Şeker serbest kalacak mı? Canlı yayında Emine Bulut vurgusu...
- Ulaştırma Bakanlığı'ndan "Marmaray" açıklaması
- Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert sözler
- AK Partili 3 isim yaralanmıştı! Kaza kamerada
- Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Bu yazıyı görmeden sınav parası yatırmayın...
- Elazığ depreminde gündeme gelmişti! Kolon kesene 15 yıl hapis
- Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?