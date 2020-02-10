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Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı odası görüntülendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
İŞTE ABDÜLHAMİD'İN HAPİS HAYATI YAŞADIĞI ODASI

Sultan 2. 'ın vefatından bu yana tam 102 yıl geçti. Türk milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han 'nda hayata gözlerini yumdu. . Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı ve hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi.

. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefatına kadar dışarıya adım atmayarak, hayatını kaybettiği 'ndaki yatak odası ile çalışma odası ve banyosu görüntülendi.

2. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı odası görüntülendi 2. ABDÜLHAMİD'İN 6 SENE HAPİS HAYATI YAŞADIĞI ODASI GÖRÜNTÜLENDİ

ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR BURADA YAŞADI

II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı.

ÇALIŞMA ODASI GÖRÜNTÜLENDİ

1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. altı yıl sonra hayatını kaybetti. Abdülhamid Han'ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. Odanın Sultan Abdülhamid Han'ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü.

Abdülhamid Han’ın ölümünün 102. yıldönümü! Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi... ABDÜLHAMİD HAN’IN ÖLÜMÜNÜN 102. YILDÖNÜMÜ! ABDÜLHAMİD'İN HİÇ BİLİNMEYEN PROJESİ...

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