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Fox'un kurucusu olan İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası

Türkiye'de belli bir kesimin hükümete, Türk milletine ve İslam'a karşı yaptığı tüm operasyonlarda destek aldığı basın organı Fox hakkındaki gerçekler birçok kişi tarafından bilinmiyor. Fox'un kurucusu olan Rupert Murdoch'ın tescilli bir İslam düşmanı olduğu tüm dünya tarafından bilinmekte. Rupert Murdoch'ın babası ise Çanakkale Savaşı'ndaki haberleriyle adını duyurmuştu. Türkiye'de algı operasyonlarını yürüten Fox'un kurucusu Rupert Murdoch'ın kirli dosyası dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 14:44
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Fox'un kurucusu olan İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası

ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan İslâm düşmanı Murdoch'ın kanalı FOX TV, evanjelist çetenin temsilcisi bir Amerikan kanalı olarak bir yandan ekonomiye saldırırken diğer yandan hükümeti içerden zayıflatmak için uğraşıyor. Bu anlamda, İsrail'in bir terör devletine dönüşüp, siyonist emelleri için dünya barışını tehdit etmesinin finansörlerinden Murdoch'ın dosyası bir hayli kabarık.

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Fox'un kurucusu olan İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası

MORDOCH KİMDİR?

Küçük bir yayınevini dünya çapında bir medya devine dönüştüren 1931 doğumlu Murdoch sendikalarla yaptığı tartışmalardan sonra katı, acımasız bir kapitalist olarak tanınıyor. New York City'de doğan Rupert Murdoch ABD merkezli News Corporation şirketinin Avustralyalı medya patronu.

Ülkesi Avustralya'da gazeteler, dergiler ve televizyonlarla çalışma hayatına başlayan Murdoch, şirketini İngiliz ve Amerikan medyasına doğru genişletti ve dünyanın zengin medya patronlarından biri oldu. Dünyanın en zenginleri (2007) listesinde 9 milyar dolarlık servetiyle 73. sırada yer aldı. 2011 yılında sahibi olduğu News of the World'un yol açtğı "telekulak skandalı" yüzünden soruşturma geçiren Murdoch, 2012 yılında News International'ın yöneticiliği görevinden istifa etti.

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Fox'un kurucusu olan İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası

İSLAM'A YÖNELİK SİYONİST DÜŞMANLIK

İsrail'in bir terör devletine dönüşüp, siyonist emelleri için dünya barışını tehdit etmesinin finansörlerinden Yahudi işadamı FOX TV'nin sahibi Murdoch, attığı skandal bir tweet ile dünyayı ayağa kaldırmıştı. Fransa "Birlik ve Beraberlik Yürüyüşünün" hazırlıklarını tamamladığı sıralarda Avusturalyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın attığı, "Müslümanların çoğunluğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır" şeklindeki tweeti, İslam'a yönelik siyonist düşmanlığının en açık göstergesi oldu.

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Fox'un kurucusu olan İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası

BABASI 'ÇANAKKALE SAVAŞI' HABERLERİYLE ÜNLÜ

Murdoch, İskoçya kökenli bir ailenin oğlu olarak Melbourne'da dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında 'Çanakkale Savaşı' haberleriyle adını duyuran babası Keith de Avusturalya gazetecilerinden biri. Rupert, ailesinin çiftliği Cruden'de büyüdü.

Geelong Grammar adlı, seçkin tabakaya mensup çocukların gittikleri okulda okudu ve 16 yaşındayken öğrenci gazetesinin redaktörlüğünü üstlendi. Melbourne Herald gazetesinde staj gören genç, 1950'den sonra Oxford'da siyasal bilgiler, tarih ve siyasal ekonomi okudu ve bu eğitimini 1953'te tamamladı. Babasının ölümünden sonra Murdoch'a Adelaide'de News Ltd. adlı küçük bir yayınevi miras kaldı. 23 yaşında yayınevi patronu olan Murdoch, 1955'e kadar Adelaide News ve Sunday Mail adlı gazetelerinin tirajını belirgin bir ölçüde artırdı. Başka gazeteleri kredi esasına dayanarak satın almak suretiyle kendi yayınevini büyütmeye başladı.

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Fox'un kurucusu olan İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası

Yeni gazeteler satın alarak girdiği borçları ödeyebilmek için satışı çok çabuk arttırması gerekiyordu. Bunu da bulvar gazeteciliğine yönelerek sağladı. Kitlelere seslenen gazetelerinde sansasyonlara yer veriyordu. Murdoch 1957'de ortaklıklar yoluyla radyoculuk sektörüne girdi. Bundan bir yıl sonra Adelaide'de ilk televizyon istasyonu olan Kanal 9 için gerekli lisansı aldıktan ve üç özel vericiye ortak olduktan sonra, 1960'tan itibaren Sydney'in çok rakipli gazete piyasasına girmeye çalıştı.

Yeni aldığı Daily Mirror, Sunday Mirror ve Truth adlı skandal gazetesi sayesinde News Ltd. şirketi Avustralya'nın dördüncü büyük yayınevi oldu. Şatış için gerekli altyapı yeterince geliştirilmediği halde, 60'lı yıllardaki prestij projesi ilke çapında günlük bir gazetenin kurulmasıydı. "Ciddi" bir şekilde başlatılan (25.000 tirajlı) Australian adlı gazete Murdoch'un zarar ettiği tek tük işlerden biri oldu.