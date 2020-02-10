Fox'un kurucusu olan İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası

Yeni gazeteler satın alarak girdiği borçları ödeyebilmek için satışı çok çabuk arttırması gerekiyordu. Bunu da bulvar gazeteciliğine yönelerek sağladı. Kitlelere seslenen gazetelerinde sansasyonlara yer veriyordu. Murdoch 1957'de ortaklıklar yoluyla radyoculuk sektörüne girdi. Bundan bir yıl sonra Adelaide'de ilk televizyon istasyonu olan Kanal 9 için gerekli lisansı aldıktan ve üç özel vericiye ortak olduktan sonra, 1960'tan itibaren Sydney'in çok rakipli gazete piyasasına girmeye çalıştı.

Yeni aldığı Daily Mirror, Sunday Mirror ve Truth adlı skandal gazetesi sayesinde News Ltd. şirketi Avustralya'nın dördüncü büyük yayınevi oldu. Şatış için gerekli altyapı yeterince geliştirilmediği halde, 60'lı yıllardaki prestij projesi ilke çapında günlük bir gazetenin kurulmasıydı. "Ciddi" bir şekilde başlatılan (25.000 tirajlı) Australian adlı gazete Murdoch'un zarar ettiği tek tük işlerden biri oldu.