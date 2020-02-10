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Fox'un kurucusu olan İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası
Türkiye'de belli bir kesimin hükümete, Türk milletine ve İslam'a karşı yaptığı tüm operasyonlarda destek aldığı basın organı Fox hakkındaki gerçekler birçok kişi tarafından bilinmiyor. Fox'un kurucusu olan Rupert Murdoch'ın tescilli bir İslam düşmanı olduğu tüm dünya tarafından bilinmekte. Rupert Murdoch'ın babası ise Çanakkale Savaşı'ndaki haberleriyle adını duyurmuştu. Türkiye'de algı operasyonlarını yürüten Fox'un kurucusu Rupert Murdoch'ın kirli dosyası dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.02.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 14:44
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