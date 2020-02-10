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Türkiye'de ilk kez ele geçirildi! Mardin'de PKK'ya büyük operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
MARDİN'DE PKK OPERASYONU! LAV SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin 'de terör örgütü 'ya yönelik yaptığı operasyonda, 'Lot 6 ' marka lav silahı ele geçirdi. PKK'lı teröristlerin kullandığı lav silahının 'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece ve 'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.

'de, güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce sadece ve 'de ele geçirilen 'Lot 6 ' marka lav silahı ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığı lav silahının 'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.

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