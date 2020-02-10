AK Partili Özhaseki, Türel ve Yılmaz’ın yaralandığı kaza kamerada
Antalya’da Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir belediyesi eski başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir toplantıdan dönen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz ve Menderes Türel'in içerisinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik'te 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç yoldan çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
TIP FAKÜLTESİNE SEVK EDİLDİLER
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Serik Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Mehmet Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
ÖZHASEKİ'YE MÜDAHALE YAPILACAK
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Mehmet Özhaseki'nin burun kemiğinde kırık tespit edildiğini ve MR sonuçlarına göre hareket edileceğini, Menderes Türel'in yapılan tetkiklerinde durumunun gayet iyi olduğunu, söyledi. Prof.Dr.Ünal, Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise diz altında bir yarasının bulunduğunu ancak genel durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Rektör Ünal, "Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki'nin burnunda bir kırık var. Burun kemiğine cerrahi bir müdahale yapılacak. Ayrıca Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin omuzunda ortopedi müdahalesi gerektiren küçük bir işlem var. Başka önemli bir durum yok" dedi.
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Serik Devlet Hastanesinde tedavi edilen Neşe Özhaseki ve Semiha Yılmaz'ın da durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu da AÜ Tıp Fakültesine gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Mehmet Özhaseki, AK Partili Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ile Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ve Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. görüntülerde seyir halindeki VİP aracın önce önündeki otomobile çarptığı ardından yoldan çıkıp yol refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildiği görünüyor.
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