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AK Partili Özhaseki, Türel ve Yılmaz’ın yaralandığı kaza kamerada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
AK PARTİLİ 3 İSİM YARALANMIŞTI! KAZA KAMERADA

’da Başkanı ve Kayseri Milletvekili , Antalya Büyükşehir belediyesi eski başkanı ve eski Başkanı ’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir toplantıdan dönen AK Başkan ve Kayseri Milletvekili , eşi , eski Başkanı ile eşi ve 'in içerisinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik'te 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç yoldan çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

AK Partili Özhaseki, Türel ve Yılmaz’ın yaralandığı kaza kamerada AK PARTİLİ ÖZHASEKİ, TÜREL VE YILMAZ’IN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

TIP FAKÜLTESİNE SEVK EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 'nde kaldırıldı. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Mehmet Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz kontrol amaçlı Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

ÖZHASEKİ'YE MÜDAHALE YAPILACAK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Mehmet Özhaseki'nin burun kemiğinde kırık tespit edildiğini ve MR sonuçlarına göre hareket edileceğini, Menderes Türel'in yapılan tetkiklerinde durumunun gayet iyi olduğunu, söyledi. Prof.Dr.Ünal, Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise diz altında bir yarasının bulunduğunu ancak genel durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Rektör Ünal, "Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki'nin burnunda bir kırık var. Burun kemiğine cerrahi bir müdahale yapılacak. Ayrıca Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin omuzunda ortopedi müdahalesi gerektiren küçük bir işlem var. Başka önemli bir durum yok" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Serik Devlet Hastanesinde tedavi edilen Neşe Özhaseki ve Semiha Yılmaz'ın da durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından Valisi Münir Karaloğlu da AÜ gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ile Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ve Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. görüntülerde seyir halindeki VİP aracın önce önündeki otomobile çarptığı ardından yoldan çıkıp yol refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildiği görünüyor.

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