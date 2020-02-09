Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas: Bir eksiğimiz Kıbrıs’ın Türk Cumhurbaşkanı’nın Türk düşmanı olmasıydı
Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın gündeme bomba gibi oturan ve çok büyük bir tepki toplayan açıklamalarını köşesine taşıdı. Barlas, "Bir eksiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'yi tehdit olarak görmesiydi. Sonunda bu da gerçek oldu..." dedi.
İşte Sabah Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın "Bir eksiğimiz Kıbrıs'ın Türk Cumhurbaşkanı'nın Türk düşmanı olmasıydı" başlıklı bugünkü yazısı...
Bir eksiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'yi tehdit olarak görmesiydi.
Sonunda bu da gerçek oldu...
CESUR AÇIKLAMALARMIŞ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasının da "korkunç" olacağını açıklamış.
Rum medyası haberi "Mustafa Akıncı'dan cesur açıklamalar" başlığı ile duyurmuş...
TAYFUR SÖKMEN'E DİL UZATTI
26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan ve İngiliz The Guardian'a konuşan Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması konusunun, Türkiye'nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söylerken "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demiş. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti.
TEPKİLER
Akıncı'ya verilen cevaplardan ilkini seslendiren KKTC'nin Hatay kökenli Milletvekili Bertan Zaroğlu "Tayfur Sökmen, sizin siyasi bir dil kullanarak aşağılayabileceğiniz veya aşağılamaya çalışabileceğiniz bir kişi değildir" demiş.
BAHÇELİ İSTİFA İSTEDİ
MHP lideri Devlet Bahçeli ise " Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü'nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Beşparmak Dağları'na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, kutlu ceddimizin emanetleri çiğnetilmeyecektir. Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir." dedi.
MUSTAFA AKINCI NE DEMİŞTİ?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz gazetesinin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" diye yanıtladı ve "Türkiye'nin kendi çıkarlarına aykırı" diye değerlendiren Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.
Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.
Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışına (Brexit) olumlu bakmadığını belirten Akıncı, "Alkışlarla karşılamadım, ama saygı göstermek zorundayız. Bundan sonra ülkenizi tek parça olarak tutabilecek misiniz, bilmiyorum. Bunda oldukça zorlanabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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