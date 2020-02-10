10 Şubat 2020, Pazartesi
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Son dakika: Türk ve Rus heyetleri arasındaki kritik toplantı sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
BAKANLIK AÇIKLADI! ANKARA'DAKİ ZİRVE SONA ERDİ

Son dakika haber... , ile heyeti arasında konusunda yapılan görüşmenin sona erdiğini açıkladı.

, ile heyeti arasında konusunda yapılan görüşmenin sona erdiğini açıkladı.

Görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyet yer aldı.

RUSYA TARAFINDAN KİMLER KATILDI?

Rusya tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet görüşmeye katıldı.

CUMARTESİ GÜNÜ 3 SAATLİK ZİRVE

Cumartesi günü iki tur halinde yapılan 3 saatlik görüşmelerden sonra sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu bildirilmişti. Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırmıştı.

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