Bakan Pakdemirli açıkladı: Orman köylüsüne 202 milyon lira kaynak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) son 17 yılda orman köylerinde yaşayan vatandaşlara toplam 2,8 milyar liralık kredi ve hibe desteği sağladığını belirterek, "Bu yıl orman köylülerine 202 milyon lira kaynak ayırdık." dedi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, orman köylülerinin kalkınmasına yönelik Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) ile farklı birçok alanda yürütülen projeye destek verdiklerini bildirdi.
"10 BİN 700 AİLEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"
Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyile��tirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Orman köyü aile ve kooperatiflerine hibe ve kredi desteği verilmesi kapsamında son 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi. Verilen destek miktarının yüzde 20'sini hibe şeklinde veriyoruz. Kredi olarak kullandırılan kısım için ise çok düşük faiz uygulanıyor. Bu yıl orman köylülerine 202 milyon lira kaynak ayırdık. Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlayacak, köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, istihdam sağlayıcı her türlü proje desteklenecek. Bu yıl yaklaşık 10 bin 700 aileye ulaşmayı hedefliyoruz."
"ORMAN KÖYLERİNDE 7 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR"
Bakan Pakdemirli, 22 bin 948 orman köyünde yaklaşık 7 milyon orman köylüsünün yaşadığını belirterek, "Orman köylüleri sosyal imkânların azlığı, temel hizmetlere ulaşımın zor olması ve geçim sıkıntısı nedeniyle köyden kente hızla göç verdi. ORKÖY kapsamında verilen desteklerle köylünün yaşam konforunun artırılmasını ve dolayısıyla köyden kente göçün de önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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