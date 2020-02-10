İBB'den metrobüs, metro, Marmaray derken arabalı vapurlara da zam
Göreve geldiği günden bu yana halkı kandırmaktan başka bir icraate imza atamayan CHP’li İBB yönetimi metro, metrobüs ve Marmaray'dan sonra arabalı vapurlara da zam yaptı. Buna göre, Harem-Sirkeci tek yön binek araç fiyatı 13 Liradan 18 liraya, minibüs/midibüs ise 18 liradan 24 liraya çıktı. İstinye-Çubuklu tek yön fiyatı da 10 liradan 12 liraya minibüs fiyatı ise 15 liradan 18 liraya yükseldi.
İstanbul'da ulaşıma gelen peş peşe zamların ardından deniz ulaşımına da zam yapıldı. İstanbul'da elektronik tam bilet 3.50 lira olurken metrobüs tam bilet fiyatı da 5.20 liraya yükseldi. Marmaray'da ise tüm duraklar arası yolculuk da 5.70 liradan 7.75 liraya yükseltildi.
HAREM-SİRKECİ VE İSTİNYE ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATLARINA ZAM
Bu zamların ardından deniz ulaşımına da zam geldi. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında otomobiller için uygulanan tek yön araç fiyatı 13 liradan 18 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 18 liralık fiyat tarifesi de 24 liraya çıkartıldı.
İstanbul Şehit Hatları'nın işlettiği İstinye-Çubuklu hattında ise otomobiller için uygulanan 10 liralık fiyat tarifesi 12 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 15 liralık tarifeler ise 18 liraya çıkartıldı. Deniz ulaşımında yapılan tüm zamlı tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
MARMARAY'A DA ZAM YAPILDI
Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı. Yeni tarifeye göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.
Yeni tarife şöyle:
1-7 durak: 3.5 TL
8-14 durak: 4.5 TL
15-21 durak: 5.2 TL
22-28 durak: 6 TL
29-35 durak: 7 TL
36-43 durak: 7.75 TL
METROBÜSE, METRO VE İETT'YE YÜZDE 35 ZAM
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugün itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, Aylık akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Elazığ depreminde gündeme gelmişti! Kolon kesene 15 yıl hapis
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- İşte Abdülhamid'in hapis hayatı yaşadığı odası
- Mardin'de PKK operasyonu! Lav silahı ele geçirildi
- Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
- Kadir Şeker serbest kalacak mı? Canlı yayında Emine Bulut vurgusu...
- Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Bu yazıyı görmeden sınav parası yatırmayın...
- Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert sözler
- Ulaştırma Bakanlığı'ndan "Marmaray" açıklaması
- AK Partili 3 isim yaralanmıştı! Kaza kamerada
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?