10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İBB'den metrobüs, metro, Marmaray derken arabalı vapurlara da zam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
İBB'DEN BİR ZAM DAHA!

Göreve geldiği günden bu yana halkı kandırmaktan başka bir icraate imza atamayan ’li yönetimi , metrobüs ve 'dan sonra arabalı vapurlara da yaptı. Buna göre, Harem-Sirkeci tek yön binek araç fiyatı 13 Liradan 18 liraya, minibüs/midibüs ise 18 liradan 24 liraya çıktı. İstinye-Çubuklu tek yön fiyatı da 10 liradan 12 liraya minibüs fiyatı ise 15 liradan 18 liraya yükseldi.

'da ulaşıma gelen peş peşe zamların ardından deniz ulaşımına da yapıldı. İstanbul'da elektronik tam bilet 3.50 lira olurken metrobüs tam bilet fiyatı da 5.20 liraya yükseldi. 'da ise tüm duraklar arası yolculuk da 5.70 liradan 7.75 liraya yükseltildi.

İBB'nin fahiş zammına ses çıkaramayanlar Marmaray'ı hedef aldı ama büyük yalana imza attı İBB'NİN FAHİŞ ZAMMINA SES ÇIKARAMAYANLAR MARMARAY'I HEDEF ALDI AMA BÜYÜK YALANA İMZA ATTI

HAREM-SİRKECİ VE İSTİNYE ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATLARINA ZAM

Bu zamların ardından deniz ulaşımına da zam geldi. Sirkeci-Harem hattında otomobiller için uygulanan tek yön araç fiyatı 13 liradan 18 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 18 liralık fiyat tarifesi de 24 liraya çıkartıldı.

İstanbul Şehit Hatları'nın işlettiği İstinye-Çubuklu hattında ise otomobiller için uygulanan 10 liralık fiyat tarifesi 12 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 15 liralık tarifeler ise 18 liraya çıkartıldı. Deniz ulaşımında yapılan tüm zamlı tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM! ÖĞRENCİ AKBİL AYLIK NE KADAR OLDU? MAVİ KART NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI TARİFE |VİDEO

MARMARAY'A DA ZAM YAPILDI

Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından , metrobüs ve ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı. Yeni tarifeye göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN MARMARAY AÇIKLAMASI

Yeni tarife şöyle:
1-7 durak: 3.5 TL
8-14 durak: 4.5 TL
15-21 durak: 5.2 TL
22-28 durak: 6 TL
29-35 durak: 7 TL
36-43 durak: 7.75 TL

METROBÜSE, METRO VE İETT'YE YÜZDE 35 ZAM

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugün itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, Aylık akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN