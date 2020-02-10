Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Siber Olaylara Müdahale Merkezi" açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Geçen yıl 136 bini aşan siber saldırı yapıldı. Günümüzde veri en az petrol kadar önemli hale geldi. Veri güvenliği konusunda yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "2 yıl gibi kısa sürede dünyada 678. sıradan 53. sıraya yükseldik. Bugün 5 binin üzerinde e-devlet hizmetinden 45 milyon vatandaşımız yararlanıyor. Türkiye siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Geçen yıl 136 bini aşan siber saldırı yapıldı. Günümüzde veri en az petrol kadar önemli geldi. Veri güvenliği konusunda yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz." dedi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Siber olaylara müdahale merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin her türlü siber tehlikeye karşı çok daha hazırlıklı hale geldiğine inanıyorum. Bilgi ve teknoloji sektöründe ülkemizde yapılan yatırım 100 milyar dolara yaklaştı.
"ULAK'I DAHA ETKİN KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"
Hedefimiz ülkede kapsanmadık yer bırakmamak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ı bu amaçla ürettik. ULAK'ın kullanıldığı baz istasyonu sayısı ise henüz bin civarındadır. Tüm mobil operatörlerimizi ULAK'ı daha etkin kullanmaya davet ediyorum.
Önümüzde 5G süreci var. 5G'de daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak zorundayız. 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgili çalışmalar yürütüp hazır hale gelmeliyiz.
BAŞKALARININ ELİNE TESLİM ETMİŞ OLURUZ
Siber saldırıların çok güçlü kadrolarla yürütebilmesine ve hedef haline gelmesine yol açıyor. Türkiye son yıllarda en çok siber saldırıların hedefinde bulunuyor. Siber saldırı sayısı 136 bini aşmıştır. Sınır güvenliği ne kadar önemli ise elektronik ortamlarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Bu işin güvenlik boyutuna artık çok daha önem vermeliyiz. Bu işe çok daha fazla önem vermek durumundayız aksi halde tüm kritik sistemlerimizi başkalarının eline teslim etmiş oluruz.
TEKNOLOJİYE HÜKMEDEN HER ŞEYE HÜKMEDER
Günümüzde veri en az petrol kadar önemlidir. Yerli çözümler gerekli. "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz düzeye gelemediğimiz açıktır. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu daha akıllı sistemleri geliştirmektir. Teknolojiye hükmeden her şeye hükmeder.
"4 BİN UZMANLA SİBER GÜVENLİK FAALİYETLERİ YÖNETİLİYOR"
Savunmadan iletişime sağlıkta enerjiye finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarımıza siber olaylara müdahale ekipleri kurduk. Şu anda bin 300 kurumumuzda yaklaşık 4 bin uzmanla siber güvenlik faaliyetleri yönetiliyor.
Siber savunmada yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri giderek önem kazanıyor. Bu doğrultuda Kasırga, Avcı, Azad gibi uygulamalar geliştirdik. Ülkemize yönelik siber saldırılar çoğu zaman bu ekipler tarafından sessiz sedasız hallediliyor.
Siber güvenlik alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi de ihmal etmiyoruz. Bunun için BTK Akademiyi kurduk. Eğitim dahil herhangi bir ön şart aranmaksızın tüm gençlerimize açık olan kurumumuzda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Nitelikli gençleri keşfediyoruz.
"TÜRKSAT 6A'NIN TASARIMI TAMAMLANDI"
Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline getireceğiz. Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir.
Türkiye olarak uzayda 3 haberleşme uydumuz görev yapıyor. Bu uydular 118 ülkede hizmet veriyor. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz.
İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız.
"SANAL DÜNYAYA ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"
İnsanlarımızın gerçek hayatla bağlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür. İnsanların dolandırıldığı linçe tabi tutulduğu her türlü haklarının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.
Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şarttır. Özellikle çocuklarımızı korumak için güvenli internet hizmetlerinden daha çok faydalanmaya davet ediyorum. Bizim gerçekten üretken ve kabiliyetli gençlerimiz var. İnternetin imkanlarını kullanarak doğru ve faydalı içerik üretmelerini istiyoruz.
Türkiye mobil uyarı sistemini hayata geçirdik. Gerektiğinde ülkemizdeki kullanıcıların cep telefonlarına mesaj gönderecek altyapıyı oluşturduk. Son dönemlerdeki afetlerde teknolojinin imkanlarından faydalandık."
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