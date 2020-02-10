10 Şubat 2020, Pazartesi
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Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
SURİYE SINIRINA TANK VE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI

'nin çeşitli illerinden 'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan tankların yer aldığı , 'e ulaştı. Farklı kentlerdeki birliklerden yüklenen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Elbeyli ilçesine geldi. Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde yönüne ilerledi. Konvoyda yer alan tankların, Suriye'nin bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

'nin çeşitli illerinden 'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan tankların yer aldığı , 'e ulaştı. Farklı kentlerdeki birliklerden yüklenen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Elbeyli ilçesine geldi. Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde yönüne ilerledi. Konvoyda yer alan tankların, Suriye'nin bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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