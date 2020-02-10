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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ ÜCRET VE KOMİSYON AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı düşen komisyonlarına ilişkin tweet attı. Bakan Albayrak, vatandaşlar ve iş dünyası tarafından bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerin olduğunu ve bunla ilgili standartların getirildiğini söyledi.

Bakan Albayrak, "Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi, önemli sınırlamalar getirildi. Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı." dedi.

"ÖNEMLİ SINIRLAMALAR GETİRİLDİ"

Bakan Berat Albayrak, "EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 TL arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü." ifadelerine yer verdi.

"HER ADIMDA VATANDAŞIN HAKKI KORUNACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz." diye yazdı.

İşte milyonlarca insanı yakından ilgilendiren kararlar:

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