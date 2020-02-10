10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
SINIRA DEV SEVKİYAT!

'de Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası tüm gözler bölgeye çevrilirken sınıra sevkiyat devam ediyor. sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'dan geldiği bildirilen ve 'da konuşlu birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.

HATAY'A YOLA ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.

9 YENİ NOKTAYA YERLEŞTİ

TSK, Soçi ve Astana süreçleri çerçevesinde , Hama, Halep, Lazkiye hattında 12 gözlem noktası kurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Sermin ve Taftenaz ile birlikte birçok noktada askeri varlığını artıran Türkiye, Türkiye'nin Cisr el Şugur'dan başlayıp Raşidyin'e uzanan hat boyunca 9 yeni noktaya daha yerleşti.

AY SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

TSK, binlerce askerin beklediği noktalarda Ordusu'nun Astana toplantısında belirtilen sınırlara çekilmemesi durumunda Rejim'e karşı göreve hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Meclis grubunda yaptığı toplantıda "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelip Hatay'daki sınır birliklerinde bekleyen binlerce mavi bereli komando ise İdlib'e girmek için emir bekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN