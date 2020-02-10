Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
İdlib'de Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası tüm gözler bölgeye çevrilirken sınıra sevkiyat devam ediyor. Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.
HATAY'A YOLA ÇIKTI
Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.
9 YENİ NOKTAYA YERLEŞTİ
TSK, Soçi ve Astana süreçleri çerçevesinde İdlib, Hama, Halep, Lazkiye hattında 12 gözlem noktası kurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Sermin ve Taftenaz ile birlikte birçok noktada askeri varlığını artıran Türkiye, Türkiye'nin Cisr el Şugur'dan başlayıp Raşidyin'e uzanan hat boyunca 9 yeni noktaya daha yerleşti.
AY SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ
TSK, binlerce askerin beklediği noktalarda Suriye Ordusu'nun Astana toplantısında belirtilen sınırlara çekilmemesi durumunda Rejim'e karşı göreve hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Meclis grubunda yaptığı toplantıda "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelip Hatay'daki sınır birliklerinde bekleyen binlerce mavi bereli komando ise İdlib'e girmek için emir bekliyor.
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