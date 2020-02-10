Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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