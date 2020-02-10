10 Şubat 2020, Pazartesi
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Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
16 İLDE FETÖ OPERASYONU

merkezli 16 ilde, 'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

merkezli 16 ilde, 'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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