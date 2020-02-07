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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu yeni değişim dönemi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
BAKAN ALBAYRAK: BU YENİ DEĞİŞİM DÖNEMİ...

, "Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. , Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." açıklamasında bulundu.

, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. , Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." ifadelerine yer verdi.

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