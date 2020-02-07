Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş işsizlik açıklaması

Osmaniye'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ilk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ilk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak" dedi.

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