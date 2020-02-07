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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş işsizlik açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ İŞSİZLİK AÇIKLAMASI

Osmaniye'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , "ilk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , Osmaniye'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ilk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak" dedi.

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