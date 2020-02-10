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Abdülhamid Han’ın ölümünün 102. yıldönümü! Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi...

10 Şubat 2020 Sultan II. Abdülhamid'in 102. ölüm yıldönümü. Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen padişahlarının başında gelen Sultan II.Abdülhamid, imparatorluğun dört bir tarafında yeni eserler yaptırırken birçok projeye de imza attı. Bugün İstanbul'da bulunan 68 askeri yapıdan, 37'sini yaptıran padişah olan II.Abdülhamid; İstanbul'u dünyanın en önemli kenti haline getirmek için birçok eser tasarladı. İşte sizler için II. Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projelerini derledik. Peki, II. Abdülhamid kimdir? II. Abdülhamid'in gerçekleştirdiği projeler nelerdir? II. Abdülhamid nasıl bir kişiliğe sahiptir?

Portre - Sultan Abdülhamid Hanı anlamak |Video - 10.02.2020 PORTRE - SULTAN ABDÜLHAMİD HAN'I ANLAMAK |VİDEO - 10.02.2020

Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 09:33
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Abdülhamid Han’ın ölümünün 102. yıldönümü! Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise vefat etmiştir.

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Abdülhamid Han’ın ölümünün 102. yıldönümü! Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi...

Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid'in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid'in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.

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Abdülhamid Han’ın ölümünün 102. yıldönümü! Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi...

31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilen II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı'na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan eden II. Abdülhamid, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun başında kalmıştır.

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Abdülhamid Han’ın ölümünün 102. yıldönümü! Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi...

31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuş, 1912 senesinde Beylerbeyi Sarayı'na getirilmiştir. Bundan 6 sene sonra 10 Şubat 1918 yılında İstanbuş'da vefat eden II. Abdülhamid, Divanyolu'nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi'nde defnedilmiştir.

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Abdülhamid Han’ın ölümünün 102. yıldönümü! Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi...

SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN KİŞİLİĞİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜŞÜ

II. Abdülhamid'in uzun boylu, esmer tenli, ela gözlü ve uzun burunlu olduğu bilinmektedir. Hafif kıvırcık sakallı olan II. Abdülhamid'in zeka ve hafızasının güçlü olduğu tarih kaynaklarında belirtilmiştir. Öte yandan dindarlığı ile dikkat çeken II. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan babasının dindarlığını şu sözler ile belirtmiştir: