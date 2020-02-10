Abdülhamid Han’ın ölümünün 102. yıldönümü! Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi...

10 Şubat 2020 Sultan II. Abdülhamid'in 102. ölüm yıldönümü. Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen padişahlarının başında gelen Sultan II.Abdülhamid, imparatorluğun dört bir tarafında yeni eserler yaptırırken birçok projeye de imza attı. Bugün İstanbul'da bulunan 68 askeri yapıdan, 37'sini yaptıran padişah olan II.Abdülhamid; İstanbul'u dünyanın en önemli kenti haline getirmek için birçok eser tasarladı. İşte sizler için II. Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projelerini derledik. Peki, II. Abdülhamid kimdir? II. Abdülhamid'in gerçekleştirdiği projeler nelerdir? II. Abdülhamid nasıl bir kişiliğe sahiptir?