07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme iddiası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
BELEDİYEDE ZİMMETE PARA GEÇİRME İDDİASI

Muhasebe Servisi’nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Muhasebe Servisi'nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, personellerinden R.E birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi.


Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı. Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Yalova Belediyesi Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne şahısla ilgili başvuruda bulundu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN