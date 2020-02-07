Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme iddiası
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi’nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi'nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi.
Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı. Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Yalova Belediyesi Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne şahısla ilgili başvuruda bulundu.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB'den flaş İdlib açıklaması
- AK Parti'den flaş İlker Başbuğ açıklaması
- İdlib'e komando takviyesi yapıldı! Gözlem noktaları...
- Kahramanmaraş'ta Bakan Albayrak'a büyük ilgi
- Fahrettin Altun paylaştı: Barışın anahtarı Türkiye'dir
- "O bina daha yıkılmadı mı?"
- Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor
- Çığ şehitlerine veda! Başkan Erdoğan törene katıldı
- İBB'deki skandalda yeni gelişme! İfadesi alınacak
- Milletvekillerinden İlker Başbuğ'a 'FETÖ' tepkisi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!