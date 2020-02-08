Son dakika: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
Son dakika haberine göre; Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda "Gri" kategoride yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle operasyon düzenlendi.
BAGER YOK EDİLDİ
Operasyonda gri kategoride aranan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran'ın silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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