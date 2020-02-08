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Son dakika: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
AZ ÖNCE DUYURULDU...BAGER YOK EDİLDİ

Son dakika haberine göre; kırsalında gerçekleştirilen operasyonda "Gri" kategoride yer alan sözde sorumlusu Bager kod adlı etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle operasyon düzenlendi.

Son dakika: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

BAGER YOK EDİLDİ

Operasyonda gri kategoride aranan sözde sorumlusu Bager kod adlı 'ın silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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