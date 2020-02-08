İletişim Başkanı Altun: İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz, şehitlerimizin hesabı sorulacak. Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Suriye Medya Forumu açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun, "İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz, şehitlerimizin hesabı sorulacak. İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz. Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir. Bölgeye yönelik şeytani kuşatma senaryolarını da boşa çıkarmak istiyoruz." dedi.

Fahrettin Altun'un konuşmasının satır başları şöyle;

"2013'te sınırlarımızın güneyinde ağır bir kıyım yaşanmaya başladı. Türkiye bugün de Suriye krizinin temelinde Esed rejiminin olduğunu bilmektedir. Suriye'de yaşanan insani kriz 2015'te Avrupa'nın göbeğine ulaşmıştır.

REJİME NASIL PAYANDA OLDUĞUNU BİLMEKTEYİZ

DEAŞ tehdidi ile terör küresel bir boyut kazanmıştır, bölge terör ile dizayn edilmeye çalışılmıştır. PKK/PYD terör örgütünün rejime nasıl payanda olduğunu bilmekteyiz. Türkiye bölgedeki harekatlarla binlerce kilometrelik alanı terör örgütlerinden temizlendi. Türkiye geriye bıraktığımız 9 yıl içerisinde Suriye'nin meşru muhalefetinin yanında olmuştur.

REJİM DEVRE DIŞI BIRAKILMADAN...

Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde hem sahada hem de masada vekalet savaşlarının sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. İdlib'de yaşananları sineye çekmemiz asla mümkün değildir, şehitlerimizin hesabı sorulacak. Bayrağımıza el uzatan Esed'in yeri Uluslararası Adalet Divanı'dır.

"ŞEYTANİ KUŞATMA SENARYOLARINI DA BOŞA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Yalnızca kendi ulusal güvenliğimiz için değil bölgeye yönelik şeytani kuşatma senaryolarını da boşa çıkarmak istiyoruz. Kimse Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığı gerçeğini gözardı etmemelidir. Sınırlarımızın ötesindeki süreç durdurulmazsa büyük bir mülteci akını daha Avrupa'ya ulaşacak."