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İletişim Başkanı Altun: İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
TÜRKİYE'DEN REST: SİNEYE ÇEKEMEYİZ

İletişim Başkanı , "'de yaşananları sineye çekemeyiz, şehitlerimizin hesabı sorulacak. Rejim devre dışı bırakılmadan 'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir." dedi.

İletişim Başkanı , - Medya Forumu açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun, "'de yaşananları sineye çekemeyiz, şehitlerimizin hesabı sorulacak. İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz. Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir. Bölgeye yönelik şeytani kuşatma senaryolarını da boşa çıkarmak istiyoruz." dedi.

Fahrettin Altun'un konuşmasının satır başları şöyle;

"2013'te sınırlarımızın güneyinde ağır bir kıyım yaşanmaya başladı. Türkiye bugün de Suriye krizinin temelinde rejiminin olduğunu bilmektedir. Suriye'de yaşanan insani kriz 2015'te Avrupa'nın göbeğine ulaşmıştır.

REJİME NASIL PAYANDA OLDUĞUNU BİLMEKTEYİZ

tehdidi ile terör küresel bir boyut kazanmıştır, bölge terör ile dizayn edilmeye çalışılmıştır. / terör örgütünün rejime nasıl payanda olduğunu bilmekteyiz. Türkiye bölgedeki harekatlarla binlerce kilometrelik alanı terör örgütlerinden temizlendi. Türkiye geriye bıraktığımız 9 yıl içerisinde Suriye'nin meşru muhalefetinin yanında olmuştur.

REJİM DEVRE DIŞI BIRAKILMADAN...

Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde hem sahada hem de masada vekalet savaşlarının sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. İdlib'de yaşananları sineye çekmemiz asla mümkün değildir, şehitlerimizin hesabı sorulacak. Bayrağımıza el uzatan Esed'in yeri Uluslararası Adalet Divanı'dır.

"ŞEYTANİ KUŞATMA SENARYOLARINI DA BOŞA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Yalnızca kendi ulusal güvenliğimiz için değil bölgeye yönelik şeytani kuşatma senaryolarını da boşa çıkarmak istiyoruz. Kimse Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığı gerçeğini gözardı etmemelidir. Sınırlarımızın ötesindeki süreç durdurulmazsa büyük bir mülteci akını daha Avrupa'ya ulaşacak."

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