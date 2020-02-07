Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş İdlib açıklaması
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini söyledi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu’dan kırmızı listedeki teröristlerin AP'de ağırlanmasına tepki gösterdi ve "Avrupa ikiyüzlülük sergilemekten yorulmadı." dedi.
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;
"RUSYA'DAN ANKARA'YA DIŞİŞLERİ HEYETİ GELECEK"
İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik. Rejimin saldırganlığı arttı, Rusya ile süreci tekrar ele alıyoruz.
İdlib'de insani felaketi durdurmak için gerekeni yapcağız. Rejim askeri çözümle barış getireceğine inanıyor. Rusya'dan yarın Ankara'ya Dışişleri heyeti gelecek.
KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTLERİN AP'DE AĞIRLANMASINA TEPKİ
Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü biz anlatmaktan yorulduk. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise yorulmadı. Bir terör örgütünün kırmızı bültenle aranan insanlarının AP'de ağlanmasını neyle izah edeceğiz. Geçmişte de buna benzer toplantılar yapmışlardı biz tepki gösterdik.
Bu sefer bu isimleri listede göstermediler. Arkadaşlarımız Remzi Kartal'ın da aralarında bulunduğu teröristlerin salonda bulunduğunu tespit etti. Bu politikalar AB'ye güveni sarsıyor.
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