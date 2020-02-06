Son dakika: Adalet Bakanlığından AP ve AB'ye flaş "PKK" çağrısı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz." denildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;



"AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz.



Terör bir insanlık suçudur. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir.



Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir."