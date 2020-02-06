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İletişim Başkanı Altun'dan, PKK/YPG'li teröristleri ağırlayan Avrupa Parlamentosu'na tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN, AP'YE TEPKİ

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Twitter hesabından , / yöneticilerinin katılımıyla 'nda () konferans düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı , "Avrupa yıllardır 'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek, PKK/'li teröristleri 'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz?" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Altun, Twitter hesabından PKK, YPG/ yöneticilerinin katılımıyla Avrupa Parlamentosu'nda () konferans düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

TERÖRİST OLARAK KABUL EDİLEN BU ÖRGÜTÜ...

Terör örgütü PKK'nın uzun zamandır Avrupa topraklarında eleman temin ettiğini, para topladığını, teşkilatlandığını ve propaganda yürüttüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek PKK/YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz?

FADE ÖZGÜRLÜĞÜ KİSVESİ ALTINDA

'yi insan hakları konusunda haksız şekilde itham etmekte bir saniyeyi bile kaçırmayan Avrupalılar, teröristlere karşı gerçekten adım atma konusunda sessizlik içindeler.

PKK'lı teröristler, ifade özgürlüğü kisvesi altında Avrupa'yı ülkemize yönelik saldırı planlama alanı olarak kullanıyor. Avrupa, çifte standartlarını bırakmalı ve gerçekten ortak bölgesel güvenliği önemsediğini göstermelidir. Artık yeter."

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den AP toplantısında PKK'lıların ağırlanmasına sert tepki SON DAKİKA: MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN AP TOPLANTISINDA PKK'LILARIN AĞIRLANMASINA SERT TEPKİ
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ, Van, AP, Pegasus açıklaması SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN FLAŞ İLKER BAŞBUĞ, VAN, AP, PEGASUS AÇIKLAMASI
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