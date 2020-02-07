İBB'den İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretlerine zam! Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma büyük zam yaptı! İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." ifadeleri kullanıldı. Zam kararı sonrası İstanbullular yeni akbil ücretlerini araştırmaya başladı! Peki, İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretleri ne kadar oldu? Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu? İşte İstanbul'da ulaşıma yapılan büyük zam sonrası oluşan fiyat tarifeleri...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 16:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





