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İBB'den İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretlerine zam! Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma büyük zam yaptı! İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." ifadeleri kullanıldı. Zam kararı sonrası İstanbullular yeni akbil ücretlerini araştırmaya başladı! Peki, İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretleri ne kadar oldu? Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu? İşte İstanbul'da ulaşıma yapılan büyük zam sonrası oluşan fiyat tarifeleri...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 16:56
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İBB'den İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretlerine zam! Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?

İstanbulkart ücretlerine büyük zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklama ile zammı duyurdu. Yapılan zam oranı yüzde 35 olarak saptandı. Her gün onlarca toplu taşıma kullanan İstanbullular karara tepki gösterirken zamlı tarifeleri de araştırdı. Peki, İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretleri ne kadar oldu? Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

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İBB'den İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretlerine zam! Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?

İBB'DEN BÜYÜK ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi akbil ücretlerine zam yaptı! Zam kararı yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." denildi.

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İBB'den İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretlerine zam! Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?

ZAMLI AKBİL VE İSTANBULKART ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbulkartlar öğrenci ve tam şeklinde ikiye ayrılıyor. Öğrenciler zamdan önce 1,25 TL ödeyerek metro, İETT, ÖHO, Marmaray gibi ulaşım araçlarına biniyorlardı. Zammın ardından Öğrenciler ilk basımlarında 1,75 TL ödeyecek. 50 kuruşluk bir artış sözkonusu.

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İBB'den İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretlerine zam! Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?

TAM AKBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğrenciler dışında kalan kesimin kullandığı tam akbil ise 2,60 TL'den seyahat imkanı sunuyordu. Yüzde 35'lik zam sonrası 90 kuruşluk artış yaşandı. Zam sonrası tam akbil ücreti ilk basımda 3,50 TL oldu.

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İBB'den İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretlerine zam! Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?

AYLIK ÖĞRENCİ KARTI ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da öğrencilere aylık abonmanlık hakkı veriliyordu. 200 basım karşılığında 40 TL ödenirken, şimdi 10 TL zam geldi. Öğrenciler 50 TL abonman ücreti ile toplu taşımadan yararlanacak.