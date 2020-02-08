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Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 kişi yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ! ÇOK SAYIDA YARALI

'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 43 kişi yaralandı. Öte yandan Kayseri'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Epçe köyü yakınlarında içerisinde 43 yolcunun olduğu öğrenilen 01 FBY 98 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

99 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle özellikle Bünyan, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, bölgesi olmak üzere yaklaşık 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu saatten itibaren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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