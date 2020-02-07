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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Çin açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI! FLAŞ ÇİN KARARI...

Sağlık Bakanı , "('den getirilen Türk vatandaşları) takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı." dedi. Öte yandan Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı , " takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı." açıklamasında bulundu.

FLAŞ ÇİN KARARI...

Koca, "'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." dedi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında ayrıca "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik." ifadelerine yer verdi.

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