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Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişi, İHA desteğiyle yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
EKİPLER ALARMA GEÇTİ! PKK'YA İHA BASKINI...

'te 'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen bir kişi hava destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

'te 'lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir şüpheli hava destekli operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişi, İHA desteğiyle yakalandı TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YARDIM SAĞLAYAN KİŞİ, İHA DESTEĞİYLE YAKALANDI

İSTİHBARAT GELDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda elde edilen, bir kişinin terör örgütü PKK mensuplara yardım ve yataklık ettiği istihbaratı üzerine harekete geçildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kurtalan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve insansız hava araçları desteğiyle operasyon düzenleyen jandarma özel hareket, komando ve polis özel harekat timleri, şüpheliyi yakaladı.

DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada örgütsel fotoğraf ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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