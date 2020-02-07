Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişi, İHA desteğiyle yakalandı
Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen bir kişi hava destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir şüpheli hava destekli operasyonla gözaltına alındı.
İSTİHBARAT GELDİ
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda elde edilen, bir kişinin terör örgütü PKK mensuplara yardım ve yataklık ettiği istihbaratı üzerine harekete geçildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kurtalan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve insansız hava araçları desteğiyle operasyon düzenleyen jandarma özel hareket, komando ve polis özel harekat timleri, şüpheliyi yakaladı.
DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada örgütsel fotoğraf ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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