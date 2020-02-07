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Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı?

Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüsü taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı? Bu soruların yanıtları Google üzerinden yoğun şekilde aranıyor. Güney Çin Ziraat Üniversitesi bilim insanlarından koronavirüs salgını ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Açıklamada Pangolin türü hayvanların koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimalinden bahsedildi. Pulları olan bir memeli türü olan Pangolinler nesli tükenen hayvanlar arasında yer alsa da Çin ve Vietnam'da yoğun şekilde ticareti yapılıyor. Peki, PPangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı? İşte Pangolinlerin yaşadığı coğrafya ve detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 15:35
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Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı?

Pangolinlerin koronavirüs taşıyıcısı olduğu iddiasının ardından tüm dünya bu hayvan türüne kilitlendi. Güney Çin Ziraat Üniversitesi bilim insanları, koronavirüs salgınının Pangolinler ile taşındığını iddia etti. İddia büyük yankı uyandırırken gözler nesli tükenenler arasında yer alan Pangolinlere çevrildi. Pangolin türü hayvanlar en çok ticareti yapılanlar arasında yer alıyor. Ticaret ise Vietnam ve Çin'de ağırlık kazanıyor. Peki, Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı? İşte detaylar...

PANGOLİNLER İLE İLGİLİ KORKUTAN TİCARET GERÇEĞİ! (TIKLA ÖĞREN)

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Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı?

PANGOLİNLER NASIL HAYVANLARDIR?

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.

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Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı?

Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır.

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Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı?

Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.

Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.

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Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı?

PANGOLİNLER NEREDE YAŞARLAR?

Pangolinlerin koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimali en çok da bu sorunun yanıtını aratıyor. Pangolinler Türkiye'de yaşayacak türde hayvanlar arasında bulunmuyor. Pangolinler Uzakdoğu ve Orta Asya'da yaşıyorlar. Pangolinler Çin, Sunda, Hindistan ve Filipinler'de görülüyor. Buna rağmen son birkaç yıldır Çin'de hiç pangolin görülmemiştir. Dev siyah karınlı pangolin ve beyaz karınlı pangolin Afrika'da yaşar.