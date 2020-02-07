Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı?

Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.

Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.