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Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı?
Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüsü taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı? Bu soruların yanıtları Google üzerinden yoğun şekilde aranıyor. Güney Çin Ziraat Üniversitesi bilim insanlarından koronavirüs salgını ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Açıklamada Pangolin türü hayvanların koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimalinden bahsedildi. Pulları olan bir memeli türü olan Pangolinler nesli tükenen hayvanlar arasında yer alsa da Çin ve Vietnam'da yoğun şekilde ticareti yapılıyor. Peki, PPangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin Koronavirüs taşıyıcısı mı? Türkiye'de Pangolin var mı? İşte Pangolinlerin yaşadığı coğrafya ve detaylar...
Giriş Tarihi: 07.02.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 15:35
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