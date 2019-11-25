Pençe operasyonları hakkında açıklama! Bugüne kadar...

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, 2 binden fazla mayının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.