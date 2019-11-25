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Pençe operasyonları hakkında açıklama! Bugüne kadar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
PENÇE OPERASYONLARI HAKKINDA AÇIKLAMA!

, "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, 2 binden fazla mayının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

, "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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