Pençe operasyonları hakkında açıklama! Bugüne kadar...
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, 2 binden fazla mayının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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