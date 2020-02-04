İdlib'de neler olacak? Türkiye hangi adımları atacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

Suriye’nin İdlib şehrinde Beşar Esad rejimi unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu, 5 asker ve 3 sivil personel şehit oldu. Bu alçak saldırının ardından rejim unsurlarına anında karşılık verildi. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, alçak saldırı sonrası rejim hedeflerinin ateş altına alındığını belirterek, 76 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar, "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi." ifadelerini kullanmıştı. Başka Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada rejim unsurlarına hem karadan hem havadan gereken cevabın verildiğini ve verilmeye devam edeceğini açıkladı. Bu gelişmeler tüm dünyada gözlerin İdlib'e çevrilmesine yol açtı. Herkes bölgede neler olacağını merak ederken A Haber canlı yayınına katılan Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mesut Şöhret önemli değerlendirmelerde bulundu. Mesut Şöhret, "Aralık ayında başlayan ve Türkiye sınırına doğru uzanan rejimin düzenlediği bir harekat söz konusu. Rejim kuvvetlerini yöneten Rus subaylar... Bu Rus subayların öngörüsü doğrultusunda Türkiye'nin kurduğu gözlem noktaları dışındaki alanlar alınarak gözlem noktaları boşa çıkarılmaya çalışılıyor. Mevcut duruma göre değerlendirmeler yapıldığında Astana ve Soçi süreçlerinin çöktüğünü söyleyebiliriz. Bundan sonra yeni bir adım atılmalı." dedi. Mesut Şöhret, "Esad rejimi şu an itibariyle kukla devlet konumunda... Bunun arkasında yer alan Rusya iplerini çektiği zaman Esad rejiminin çok uzun süre ayakta kalacak bir pozisyonu yok. Ordu ve siyasi kontrolün çoğunluğu Rusya tarafından yönetiliyor. İdlib'i ele geçirerek masada Türkiye'nin elini zayıflatmak istiyorlar. Türkiye için askeri harekat elbetteki masadadır." ifadelerini kullandı.