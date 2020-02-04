Başkan Erdoğan'dan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli açıklaması: En güzel cevabı bayan arkadaşlar verir
Başkan Erdoğan, İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik skandal hakaret ve tacizleri hakkında "Bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı bayan arkadaşlar verir" açıklamasında bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili hiçbir hamlesi olmadığı hatırlatılan Erdoğan, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım" ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi olan 14 kadına yönelik skandal sözleri büyük tepkiyle karşılanmıştı.
"EN GÜZEL CEVABI SİZİN VERMENİZ LAZIM"
Yargıya taşınan konu hakkında Ukrayna dönüşü sorulan bir soruyu yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun da konuyla ilgili harekete geçmemesi hakkında "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım. Diğer bayan arkadaşların da vermesi lazım" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP'li yönetim tarafından işten çıkartıldı. Yenişafak'ın haberine göre işten kovulan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıkmıştı.
Şişli'nin "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle hakaretine uğrayan kadınlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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