04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli açıklaması: En güzel cevabı bayan arkadaşlar verir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
ERDOĞAN'DAN İBB'DEKİ AHLAKSIZLIKLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Başkan Erdoğan, 'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik skandal hakaret ve tacizleri hakkında "Bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı bayan arkadaşlar verir" açıklamasında bulundu. 'nun konuyla ilgili hiçbir hamlesi olmadığı hatırlatılan Erdoğan, "Ben Başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım" ifadelerini kullandı.

'li Başkanı 'nun başkan olduğu İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi olan 14 kadına yönelik skandal sözleri büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Hakaret dolu sözler yargıya taşındı! İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu HAKARET DOLU SÖZLER YARGIYA TAŞINDI! İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

"EN GÜZEL CEVABI SİZİN VERMENİZ LAZIM"

Yargıya taşınan konu hakkında dönüşü sorulan bir soruyu yanıtlayan Başkan , Ekrem İmamoğlu'nun da konuyla ilgili harekete geçmemesi hakkında "Ben Başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım. Diğer bayan arkadaşların da vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü flaş Rusya ve İdlib açıklaması SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UKRAYNA DÖNÜŞÜ FLAŞ RUSYA VE İDLİB AÇIKLAMASI

NE OLMUŞTU?

(İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) yıllardır çalışan bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP'li yönetim tarafından işten çıkartıldı. Yenişafak'ın haberine göre işten kovulan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Şişli'nin "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle hakaretine uğrayan kadınlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Başörtülü kadınlara hakaret etmişti! Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETMİŞTİ! YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar hakkında suç duyurusu! YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ VE ERKAN DUYAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!
İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara yönelik hakaret! CHP'li Yeşim Meltem Şişli'ye hesap sorulmalı İSMEK'TE ÇALIŞAN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA YÖNELİK HAKARET! "CHP'Lİ YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'YE HESAP SORULMALI"
Hakaret dolu sözler yargıya taşındı! İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu HAKARET DOLU SÖZLER YARGIYA TAŞINDI! İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'den İSMEK'in kadın yöneticilerine utanç verici sözler İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'DEN İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE UTANÇ VERİCİ SÖZLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN