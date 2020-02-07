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Akın Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
AKIN ÖZTÜRK'ÜN EN YAKININDAKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

'Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral 'ün emir astsubayı Ö. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Ö. 4 Şubat'ta yakalandı.

141 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Emniyetteki işlemleri devam eden Serdar Ö'nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı , Ankara 17. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorlar da var SON DAKİKA: İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU! GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA POLİS VE DOKTORLAR DA VAR
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