07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorlar da var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU!

Son dakika haberi... merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorların bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından /PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

18 GÖZALTI VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlker Başbuğ’un ‘FETÖ’ açıklamalarına MHP’den sert tepki İLKER BAŞBUĞ’UN ‘FETÖ’ AÇIKLAMALARINA MHP’DEN SERT TEPKİ
İstanbul'da FETÖ öperasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi İSTANBUL'DA FETÖ ÖPERASYONU: 47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN