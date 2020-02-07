Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorlar da var
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
Son dakika haberi... İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorların bulunduğu öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
18 GÖZALTI VAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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