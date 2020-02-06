Son dakika: İstanbul Valiliği'nden kar ve fırtına uyarısı!
İstanbul Valiliği, kent genelinde cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayarak cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı.
İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kent genelinde cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayarak cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere göre; Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karış��k yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir.
Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir.
Rüzgârın, İstanbul'da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), Cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
Kuvvetli Kuzeybatılı rüzgârlar ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede (10 ila 15 derece) düşerek, önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyılarında 1 ile 3 santimetre, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ile 5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir. Uyarı Kodu: yeşil. Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
- Van'dan bir acı haber daha geldi!
- 'Şırıngalı çikolata' soruşturmasında karar verildi
- MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı
- Yürek yakan fotoğrafın hikayesi...
- Van Valiliğinden Gülşen Orhan iddiaları için açıklama
- Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ açıklaması
- İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...
- RTÜK, Fatih Portakal’a cezayı kesti
- Bahçeli'den AP toplantısında PKK'lıların ağırlanmasına sert tepki
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!