06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: 3 kişinin öldüğü uçak kazası hakkında flaş soruşturma kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
UÇAK KAZASI HAKKINDA SORUŞTURMA KARARI

Son dakika haberi... ardından "birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" gerekçesiyle 2 pilot hakkında soruşturma başlatıldı. Pilotlar tedavilerinin ardından emniyette ifade verecek...

Pegasus'un 2 pilotu hakkında taksirli ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlatıldı.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN