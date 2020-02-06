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Son dakika: Pegasus'un uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün uçağında yaşanan yaşanan uçak kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

İzmir-İstanbul seferini yapan Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi.

Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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