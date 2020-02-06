Son dakika: Pegasus'un uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün Pegasus uçağında yaşanan yaşanan uçak kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi.
Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASINDAN FLAŞ GELİŞME! PEGASUS UÇAĞININ PİLOTU İLE KULENİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!
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