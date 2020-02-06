Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den Başkan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi." ifadesi kullanıldı.