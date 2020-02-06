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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den Başkan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
MİRZİYOYEV'DEN ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı , Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Başkan 'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı , Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Başkan 'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi." ifadesi kullanıldı.

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