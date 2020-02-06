İBB Yenikapı ve Avcılar'daki 3 camiyi ibadete kapattı!

İBB’de tek parti ruhu geri döndü. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz attığı skandal adımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yenikapı ve Avcılar sahillerinde İBB tarafından yaptırılan camilerin kapıları 1.5 aydır kilitli tutuluyor. Camilerin imam kadroları da iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce önceki dönemde yaptırılan ve belediyeye ait şirket kadrosundan imam görevlendirilen Yenikapı ve Avcılar'daki 3 cami kapatıldı. Bu camilerin imam kadroları da iptal edildi.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde tek parti dönemini hatırlatan icraatlar vatandaşın ibadet etmesini zorlaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönemde Yenikapı ve Avcılar sahilinde vatandaşların yoğun kullandıkları alanlarda yaptırılan camilerin kapılarına kilit vuruldu. İBB'ye ait bir şirket kadrosunda verilen imam kadroları ise iptal edildi. Yenikapı etkinlik alanındaki iki cami ile Avcılar sahilindeki camiye gelen vatandaşlara, güvenlik gerekçesiyle camilerin kapatıldığı söylendi. Vatandaşlar kapalı camilere giremeyince cami etrafında, elverişsiz zeminlerde ibadetlerini yapmaya çalıştı.



İBB İPTALİ DOĞRULADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada ise camilerin açık tutulduğu, kapatılmadığı iddia edildi. Açıklamada yoğunluk olmadığı için imam kadrosunun iptal edildiği öne sürüldü.

İbadetlerini elverişsiz ortamlarda yapan vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu yönetiminin imam kadrolarını iptal etmesini yadırgamadıklarını ama en azından camilerin açık tutulmasını beklediklerini dile getirdi. Bu arada İstanbul Müftülüğü'nün kapatılan camilere sahip çıkarak imam kadrosu vermesi istendi.

Sabah