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Son dakika: Van'da çığ faciası! İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
ÇIĞ FACİASI! BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

Gelen son dakika haberine göre; 'da 33 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, " İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33. Hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu." dedi. Bakan Soylu pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçesaray'da çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu 33 kişi şehit oldu. Yaşanan gelişmenin ardından bölgeye giden açıklamalarda bulundu.

"33 ŞEHİT VAR"

Bakan Soylu, "(Van'daki çığ felaketi) İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33" ifadelerini kullandı.

Van'da çığ faciası! İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar VAN'DA ÇIĞ FACİASI! İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

PEGASUS UÇAĞININ PİSTTEN ÇIKMASI

Bakan Soylu, "Hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu." dedi. Bakan Soylu pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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