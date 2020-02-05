Son dakika: Van'da çığ faciası! İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar
Gelen son dakika haberine göre; Van'da 33 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, " İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33. Hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu." dedi. Bakan Soylu pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Van Bahçesaray'da çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu 33 kişi şehit oldu. Yaşanan gelişmenin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.
"33 ŞEHİT VAR"
Bakan Soylu, "(Van'daki çığ felaketi) İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33" ifadelerini kullandı.
PEGASUS UÇAĞININ PİSTTEN ÇIKMASI
Bakan Soylu, "Hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu." dedi. Bakan Soylu pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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