Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi?

Şırınga çikolata nedir? Ankara’da küçük Mert’in ölümüne sebep olduğu tespit edilen şırınga çikolata nedir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Şırınga şeklinde çikolata nerelerde satılır? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi? Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert'in şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası okul yöneticileri açığa alınmıştı. Okul kantini işletmesinin sözleşmesi de feshedilmişti.

Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata nerelerde satılır, tehlikeli mi? Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert, şırınga şeklinde çikolata yerken hayatını kaybetti. Talihsiz olay sonrası soruşturma başlatılırken, veliler de şırınga çikolata hakkında araştırma yapmaya başladı. Okul kantinlerinde ve bazı marketlerde satıldığı bilinen şırınga çikolata tehlikeli mi?

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR?

Şırınga şeklinde olan ve ağza sıkılarak tüketilen şırınga çikolatayı ilkokul öğrencileri tüketiyor. Şırınga çikolatayı birçok farklı marka üretiyor.

ŞIRINGA ÇİKOLATA TEHLİKELİ Mİ?

Öğrencinin şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. Şırınga çikolata çeşitli marketlerde satılmaktadır. Aynı zamanda Şırınga çikolatanın özellikle okul kantininde satıldığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirdi. Olayla ilgili olarak okul yöneticileri açığa alındı.

Bakanlık'tan konuya yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10 Aralık 2019 Salı günü vefatıyla ilgili olay idari açıdan, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır.

Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde denetlendiği görülmüştür.

Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir.

Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir.

Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir."