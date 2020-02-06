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RTÜK, Fatih Portakal’ın Türkiye'yi sömürgecilikle suçladığı sözlerine cezayı kesti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
RTÜK, FATİH PORTAKAL’A CEZAYI KESTİ

’ten yapılan son dakika açıklamasında 'ın, 'nin 'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak'ta yayınlanan haberlerde Türkiye'yi "sömürgeci" ilan eden sözleri ile ilgili FOX'a "ağır idari para cezası" müeyyidesi uygulandığı bildirildi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (), 6 kanala para cezası uygulandı. 'nin 'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak tarihinde ekrana yansıtılan haberler sırasında sunucu 'ın, 'Türkiye'yi sömürgeci' ilan eden sözleri RTÜK'de görüşülerek cezalandırıldı.

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AĞIR İDARİ PARA CEZASI

Üst Kurul, Portakal'ın 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan, 'tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır' hükmünü ihlal ettiğini tespit ederek kanala ağır idari para cezası uyguladı.

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DEPREM YAYINLARI İNCELENDİ

RTÜK ayrıca, izleme uzmanlarının yayınlarına ilişkin raporlarını da ele aldı. 'da yaşanan depreme ilişkin halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte yayın yaptığı gerekçesiyle de 5 kanala para cezası uygulandı.

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